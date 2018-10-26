Итоги дня: сохранение ключевой ставки, задержание экс-зампрокурора Башкирии и замена полисов ОМС

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 октября.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Такое решение принято на заседании совета директоров ЦБ. В регуляторе отмечают, что ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, однако проинфляционные риски остаются.

Правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова при попытке покинуть Россию. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По информации Следкома, в 2017 году Горбунов вместе с замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артуром Шаретдиновым получил 10 млн рублей от первого замглавы администрации Уфы. За взятку Олег Горбунов отменил постановление о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц администрации Уфы при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.



Сегодня СМИ сообщили, что россияне смогут оформить новый полис обязательного медицинского страхования в 2018 году не позднее 1 ноября. Позже Фонд обязательного медицинского страхования выпустил обращение, в котором подчеркивается, что все выданные ранее полисы, включая документы старого образца, продолжат действовать на всей территории России, так как они являются бессрочными.

В Высокогорский райсуд направлено дело бывшего топ-менеджера «Татгазинвеста» Рашита Сахапова. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Общий размер сокрытого оценен в 200 млн рублей. Свою вину экс-руководитель полностью признал.



Сегодня в Москве скончался советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов. Он ушел из жизни за день до своего 74-го дня рождения. Караченцов известен по фильмам «Старший сын», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов». Среди известных театральных работ — спектакль «Юнона и Авось».