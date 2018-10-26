Россиянам рекомендовали получить новые полисы ОМС до 1 ноября

Россияне смогут оформить новый полис обязательного медицинского страхования в 2018 году не позднее 1 ноября.

«Московский городской фонд ОМС информирует всех застрахованных лиц о законном праве сменить страховую медицинскую организацию и обновить свои персональные данные путем оформления нового полиса обязательного медицинского страхования не позднее 1 ноября», — передает «РИА Новости» со ссылкой на фонд.

Отмечается, что введение единого полиса было обусловлено большим количеством его разновидностей по всей стране. Директор МГФОМС Владимир Зеленский отметил, что медицинская организация не может помнить, как выглядят старые полисы ОМС 86 регионов России.

«Поэтому я бы рекомендовал всем владельцам старых полисов их поменять», — сказал он.

Ранее ФОМС заподозрила казанскую клинику в лечении пациентов от вымышленных недугов и обратилась к следователям. Ущерб ФОМС составил всего 105 тыс. рублей, но уголовное дело завели и довели до суда.

Это стало прецедентом, хотя государственные и частные клиники, обслуживающие население по ОМС, не прочь придумать пациентам диагнозы, чтобы потом получить деньги из бюджета. Подробно — в материале «Реального времени».