В Раифском дендрарии прокомментировали вырубку деревьев

Фото: Марат Салахов ( facebook.com/ Руслан Сабиров)

В Раифском дендрарии прокомментировали информацию о вырубке деревьев. Напомним, жители поселка пожаловались, что на территории особо охраняемой природной зоны рубят лес на площади более 2 гектаров, потеряны «столетние дубы». В Волжско-Камском государственном заповеднике поспешили успокоить граждан: молодая поросль елей и берез на участке не представляет ценности, старинная коллекция дендрария не затронута, а на расчищаемом участке будет построена парковка для экскурсионных автобусов:



«Информируем, что на территории хозяйственной части дендрария начата реализация проекта «Благоустройство территории дендрария ФГБУ «Волжско-Камский государственный заповедник» для сбора туристических групп». На этой части дендрария не проводятся научно-производственные мероприятия и не произрастают ценные виды деревьев и кустарников. В проектных документах отражена вырубка древесно-кустарниковой растительности на площади около 4500 кв. м (размер площадки всего 70 на 70 м). Указанные проектные документы получили положительное заключение государственной экологической экспертизы от 25.01.2018 и были утверждены приказом Управления Росприроднадзора по Республике Татарстан об утверждении заключения государственной экологической экспертизы от 25.01.18 № 30. К сведению, столетние дубы произрастают в коллекции дендрария на другой площади», — заверила «Реальное время» Елена Унковская, замдиректора дендрария по экологическому просвещению.

Подробнее, почему этот ответ не устроил жителей поселка «Садовый», читайте в нашем материале.



