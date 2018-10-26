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Путин наградил Магдеева медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени

16:27, 26.10.2018
Путин наградил Магдеева медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени
Фото: Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как сообщается на официальном сайте города, Магдеева наградили за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее Магдеев занял 12-е место в Национальном рейтинге мэров за август — сентябрь 2018 года.

ОбществоВласть Татарстан
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