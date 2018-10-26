ГЖФ об арендной плате в Иннополисе: «По условиям договора один раз индексировать можно. Но такой инициативы нет»

Госжилфонд при президенте РТ не намерен повышать арендную плату в Иннополисе, по крайней мере, в ближайшей перспективе, хотя возможность индексации предусмотрена договором.

Об этом сегодня на заселении арендного дома на Спортивной, 136 в городе Иннополисе рассказал заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гильманов.

«По поводу повышения никаких намерений у нас нет. Что касается новых домов, время покажет. По условиям договора один раз индексировать [можно]. Но пока такой инициативы нет», — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Первый заместитель министра информатизации и связи Татарстана Дмитрий Вандюков добавил, что резкого скачка арендной платы не будет.

«В любом случае это будет уровень инфляции, какие-то небольшие, может быть, изменения», — сказал Вандюков.

По его словам, арендная плата в заселенном сегодня доме на Спортивной, 136 будет такой же, как и во всех остальных домах Иннополиса: 7 тысяч — за однокомнатную, 10 тысяч рублей — за двухкомнатную. Трехкомнатные квартиры в Иннополисе появились впервые. За их аренду нужно будет заплатить 13 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что казанский Кремль считает выводы Счетной палаты о неэффективности ОЭЗ «Иннополис» поводом усилить работу.