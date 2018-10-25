Критика ОЭЗ «Иннополис» является поводом усилить работу — Галимова

Критика ОЭЗ «Иннополис» со стороны Счетной палаты РФ является поводом приложить еще большие усилия для развития площадки.

«Это очередной повод для нас усилить работу, чтобы ОЭЗ продолжала развиваться. ОЭЗ «Иннополис», в отличие от «Алабуги», гораздо моложе, тем не менее это перспективная площадка», — заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Ранее Счетная палата (СП) назвала 10 неэффективных особых экономических зон (ОЭЗ), в число которых вошла и ОЭЗ «Иннополис». В Татарстане с этим не согласились.

Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».