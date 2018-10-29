Количество заказчиков на ЭТП ONLINECONTRACT увеличилось на 31%

Все больше компаний проводят закупки товаров и услуг на электронных торговых площадках. По данным исследований рейтингового агентства RAEX за 2017 год, электронными закупками пользовались 80% опрошенных компаний из числа участников рейтинга RAEX-600.

Согласно консенсус-оценке опрошенных РА «Эксперт» крупнейших операторов ЭТП, в 2017 году рост объема электронного рынка B2B продолжился и составил 6—8% к показателю предыдущего года. По мнению Дмитрия Миндича, исполнительного директора проекта «ЭТП в России» рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), основными факторами роста стали постепенное увеличение объемов закупочных бюджетов крупнейших компаний и планомерное повышение доли проводимых ими в электронной форме закупок.

Популярность и востребованность электронных закупок подтверждает и статистика ЭТП ONLINECONTRACT (16+): за 9 месяцев 2018 года количество заказчиков здесь увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их значительную часть составили компании пищевой промышленности и сельского хозяйства, машиностроения и металлообработки, автомобилестроения, химической, нефтехимической, строительной отраслей из Татарстана, Самарской, Нижегородской, Ульяновский областей.

Среди клиентов, присоединившихся к работе на площадке за последние полгода: «Арзамасспирт», «Гранд-НН», «АПК «Русский Мрамор», «Завод Трехсосенский», «Эластокам», «РариТЭК», «Синтез ПКЖ», «Самараволгомаш», «Казанский завод стальных дверей», «Технониколь», «Казанский медико-инструментальный завод», «Автомеханический завод», «Пензенские электроды», «Тольяттинский Завод Технологического Оснащения», «Джошкуноз Алабуга» и другие.

«За 11 лет работы на рынке, командой ONLINECONTRACT проделана серьезная работа, накоплен колоссальный опыт проведения электронных закупок и торгов, которым мы делимся с нашими клиентами. Как правило, положительные результаты закупочной деятельности заказчиков на ЭТП — это всегда совместные старания обеих сторон. В среднем, снижение цены по итогам тендеров наших заказчиков на площадке составляет 18%, — комментирует Александр Гуров, директор электронной торговой площадки ONLINECONTRACT.

ЭТП ONLINECONTRACT уже несколько лет подряд является площадкой №1 на рынке межкорпоративной электронной торговли Татарстана (доля по итогам 6 мес. 2018 года — 53%). Для работы на площадке необходимо зарегистрироваться (бесплатно) на onlc.ru. За каждым клиентом закреплен персональный менеджер. Дополнительную информацию, консультацию по вопросам организации закупок и участия в них на ЭТП ONLINECONTRACT можно получить на сайте onlc.ru, а также по бесплатному телефону 8-800-555-39-39.





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