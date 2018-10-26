В Россию из Боснии экстрадирован член «Джебхат ан-Нусры»

Из Боснии и Герцеговины экстрадирован находящийся в международном розыске гражданин России Ахмед Алтамиров. Экстрадиция организована ФСБ России совместно с Генпрокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.



Являясь сторонником радикального ислама, Алтамиров в ноябре 2013 года транзитом через третьи страны выехал в Сирию, где вступил в состав международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России решением Верховного Суда РФ), следует из сообщения ФСБ РФ.

Отмечается, что Алтамиров в марте 2018 года прибыл в Боснию и Герцеговину, где на основании ориентировки российской стороны был задержан в аэропорту.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по документированию его причастности к совершенным преступлениям.



Напомним, в июле из Словакии в Россию экстрадирован причастный к серии резонансных терактов во Владикавказе в 2006 году член банды Шамиля Басаева Аслан Яндиев.