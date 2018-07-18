В Россию из Словакии экстрадировали члена банды Басаева

Из Словакии в Россию экстрадирован причастный к серии резонансных терактов во Владикавказе в 2006 году член банды Шамиля Басаева Аслан Яндиев. Экстрадиция организована ФСБ России совместно с Генпрокуратурой РФ, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

«Разыскиваемый причастен к организации и совершению в 2006 году серии резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств большой мощности на территории городского парка и в развлекательном центре г.Владикавказа, повлекших жертвы среди гражданского населения», — говорится в сообщении ФСБ.

Скрываясь от уголовного преследования, в 2010 году Яндиев выехал за рубеж, используя поддельные документы. Отмечается, что член банды предпринимал попытки легализации на территории Швейцарии, Голландии и других европейских государств.

В 2011 году на основании российской ориентировки он был задержан в Словакии. При этом в целях срыва экстрадиции Яндиев в течение семи лет через адвокатов пытался опротестовывать решение о его выдаче в Россию, ссылаясь на необоснованность предъявляемых ему обвинений.