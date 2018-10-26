В Уфе экс-сотрудник уголовного розыска обвиняется в торговле синтетическими наркотиками

В Уфе перед судом предстанет бывший сотрудник уголовного розыска, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

По информации прокуратуры, в январе этого года экс-оперуполномоченный согласился на предложение другого полицейского, сотрудника ППС, сбывать синтетические наркотики через тайники-закладки, расположенные на подконтрольной им территории в Советском районе.

Согласно плану, торговля запрещенными веществами должна была осуществляться с использованием мессенджера Telegram, через который покупатели наркотиков получали данные о закладках. Для оплаты использовались электронные кошельки.

В марте злоумышленники были арестованы. Из квартиры фигуранта уголовного дела и его автомобиля BMW было изъято около 2 г запрещенных веществ.

В настоящее время уголовное направлено в суд. Дело в отношении его сообщника выделено в отдельное производство.

Напомним, ранее у банды дилеров в Пермском крае изъяли 15 кг наркотиков.