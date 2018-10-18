У банды дилеров в Пермском крае изъяли 15 кг наркотиков

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В Пермском крае перед судом предстанут восемь членов преступного сообщества наркодилеров, причастных к распространению запрещенных веществ.

По информации полиции, в октябре 2017 года 26-летний екатеринбуржец через интернет-магазин организовал продажу наркотических и психотропных веществ на территории Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Челябинска.

Вместе с преступником работали восемь человек, выполнявшие роли курьеров и закладчиков. Злоумышленники фасовали наркотики на мелкие партии, после чего отправляли их в регионы. Оплата производилась посредством криптовалюты, которая впоследствии обналичивалась. Общая сумма выручки составила порядка 8,9 млн рублей.

Всего силовиками было зафиксировано 20 эпизодов продажи, после чего наркоторговцы были задержаны. Во время обысков в Екатеринбурге и Перми следователями обнаружено и изъято около 15 килограммов наркотиков.

В настоящее время глава ОПГ подписал досудебное соглашение, его дело будет рассмотрено в особом порядке. Материалы по делам других фигурантов переданы в краевой суд. Участникам группировки грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков из Нидерландов в Пермь.