IndieWire назвало «Сияние» лучшим фильмом ужасов в истории

Издание IndieWire поставило картину «Сияние» Стэнли Кубрика на первое место среди 100 лучших фильмов ужасов в истории.

Картина 1980 года снята по произведению «короля ужасов» Стивена Кинга с участием Джека Николсона. Позже сам Кинг называл фильм одной из худших экранизаций его книг.



Также в первую десятку списка вошли «Техасская резня бензопилой» (1974), «Ребенок Розмари» (1968), «Изгоняющий дьявола» (1973), «Хэллоуин» (1978), «Психо» (1960), «Глаза без лица» (1960), «Нечто» (1982), «Чужой» (1979) и «Ночь живых мертвецов» (1968).

Стоит отметить, что в рейтинге значится советская картина «Вий» 1967 года, снятая по одноименной повести Николая Гоголя. Фильм занял 89-е место.

Ранее в Великобритании спустя 60 лет обнаружили утерянный сценарий Стэнли Кубрика. Режиссер планировал экранизацию новеллы Стефана Цвейга 1913 года «Жгучая тайна».