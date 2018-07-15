В Великобритании нашли утерянный сценарий Стэнли Кубрика

В Великобритании спустя 60 лет обнаружили неизвестный сценарий американского режиссера Стэнли Кубрика. Речь идет о запланированной режиссером экранизации новеллы Стефана Цвейга 1913 года «Жгучая тайна»



Нашел сценарий профессор кинематографии Бангорского университета (Уэльс) Нэтан Абрамс, передает The Guardian. Судя по тексту, Кубрик успел практически полностью завершить работу над ним и фильм может быть снят.

«Фанаты Кубрика знают, что он хотел снять этот фильм, но никто не думал, что сценарий закончен. У нас теперь есть копия, и она доказывает, что он написал весь сценарий», — пояснил Абрамс.

Отмечается, что на тексте Кубрика есть отметка кинокомпании MGM, датируемая 24 октября 1956 года. Предположительно, MGM отказалась от работы над проектом экранизации Цвейга, когда выяснилось, что Кубрик уже работает над принесшей ему известность картиной «Тропы славы» — работа над обоими фильмами нарушила бы условия контракта.