«Краснодар» на выезде проиграл «Стандарду» в Лиге Европы

Футболисты «Краснодара» проиграли льежскому «Стандарду» в матче группового этапа Лиги Европы.

Встреча третьего тура группы J состоялась в Бельгии на стадионе «Морис Дюфран — Склессен» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Краснодара» единственный гол забил Ари на 39-й минуте. За «Стандард» отличились Рено Эмон (47-я минута) и Константинос Лайфис (93-я).

Ответная игра состоится в Краснодаре 8 ноября.

В предыдущем туре Лиги Европы футболисты «Краснодара» в домашнем матче одержали победу над испанской «Севильей». Игра закончилась со счетом 2:1.