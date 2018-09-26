Связанная с DOMO компания предъявила требования к другому юрлицу сети на 710 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Современная электроника» предъявил требования к ООО «Умная Электроника» на сумму 710,3 млн рублей.

Требования основаны на договоре уступки права требования от 30 июня 2015 года, следует из сообщения, размещенного в едином реестре сведений о банкротствах.

Отметим, что обе компании — «Современная Электроника» и «Умная Электроника» — входили в группу DOMO. Сама группа, в свою очередь, была связана с экс-председателем правления ТФБ Робертом Мусиным.

Ранее «Реальное время» писало, что пострадавшие клиенты «Татфондбанка» потребовали детально рассмотреть ряд сделок между ТФБ и Ак Барс Банком (АББ). Сделки эти касались кредитов компаниям «Умная Электроника», «Современная электроника» и «Бытовая электроника».