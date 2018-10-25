Следком расследует причину взрыва газа в частном доме в Самаре, где погиб человек
Следственный комитет проведет проверку по факту взрыва в частном доме в Самаре, где погиб человек.
Инцидент произошел в ночь на 25 октября в строении, расположенном по улице Внутренний проезд в Железнодорожном районе города. Предположительно, в доме произошел взрыв бытового газа. Строение было полностью разрушено.
Добавим, ЧП ликвидировали 58 единиц техники и 233 человек личного состава регионального МЧС. По информации спасателей, во время хлопка газ в доме был отключен.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее главный инженер «Авангарда» признал вину по делу о взрыве на заводе в Гатчине Ленинградской области.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым