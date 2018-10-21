Главный инженер «Авангарда» признал вину по делу о взрыве на заводе

Главный инженер, задержанный по делу о взрыве на заводе «Авангард» в Гатчине Ленинградской области, полностью признал вину и сотрудничает со следствием.



«Главный инженер завода полностью признал свою вину, сотрудничает со следствием. СК направил документы в суд, будем выходить с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста», — передает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК по Ленинградской области.

Накануне инженеру предъявили обвинение в рамках дела о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее сообщалось, что инженер мог допустить к производству в цех-участок изготовления смеси для пиротехнических изделий 3-го класса неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ.

Напомним, 19 октября произошел взрыв на заводе пиротехники в Гатчине. По последним данным, в результате ЧП погибли четыре человека.

