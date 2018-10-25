Татарстан перечислил налогов в федеральный бюджет почти на 370 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2018 года Татарстан перечислил в федеральный бюджет налоги на сумму 368,6 млрд рублей. Это на 47% выше прошлогоднего уровня за аналогичный период.

«Доля налогов, направленных в федеральный бюджет за 9 месяцев, составила 68%, в консолидированный бюджет республики пришло 32%. Татарстан остается безусловным лидером по объему налоговых платежей в Приволжском федеральном округе», — рассказал руководитель УФНС России по РТ Марат Сафиуллин.

При этом рост налоговых поступлений от татарстанских налогоплательщиков почти на треть по сравнению с прошлогодними показателями, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

«За девять месяцев в бюджеты всех уровней зачислено 538 млрд рублей, что на 31 процент больше соответствующего периода 2017 года. В том числе в консолидированный бюджет республики платежи возросли на 5,2%», — добавил Сафиуллин.

Отмечается, что свыше 70% всего прироста обеспечил налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Ранее сообщалось, что на 1 октября 2018 года государственный долг Татарстана составил 94,4 млрд рублей. Всю сумму составляет внутренний долг республики. Это бюджетные кредиты (84,9 млрд рублей) и государственные гарантии (9,5 млрд рублей).