Дэвид Немировски: «Времени, чтобы сравнять счет, не хватило»

Неудачная игра во втором периоде матча чемпионата КХЛ на льду «Адмирала» во Владивостоке привела к отставанию в три гола, сократить которое у «торпедовцев» не получилось — поражение 2:3, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.



Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал этот результат:

— Видно было, что «Адмирал» вышел с хорошим настроем. Мы — не сказать что плохо начали, но первые два периода не выдерживали свою линию. Показали свою игру только в третьем периоде, уже проигрывая 0:3. Времени, чтобы сравнять счет, не хватило, — сказал наставник.