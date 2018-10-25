Новости спорта

13:03 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Дэвид Немировски: «Времени, чтобы сравнять счет, не хватило»

11:17, 25.10.2018
Дэвид Немировски: «Времени, чтобы сравнять счет, не хватило»
Фото: www.hctorpedo.ru

Неудачная игра во втором периоде матча чемпионата КХЛ на льду «Адмирала» во Владивостоке привела к отставанию в три гола, сократить которое у «торпедовцев» не получилось — поражение 2:3, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал этот результат:

— Видно было, что «Адмирал» вышел с хорошим настроем. Мы — не сказать что плохо начали, но первые два периода не выдерживали свою линию. Показали свою игру только в третьем периоде, уже проигрывая 0:3. Времени, чтобы сравнять счет, не хватило, — сказал наставник.

СпортХоккей
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты