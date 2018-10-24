Курс рубля резко укрепился из-за некорректной цитаты Болтона

В среду курс рубля по отношению к доллару и евро резко вырос из-за некорректной цитаты помощника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Как пишет The Bell, некоторые СМИ изначально не совсем точно привели цитату Болтона. В ней он якобы сказал, что США не рассматривают новые санкции против России.

В итоге рубль начал резко укрепляться около 14.40. Менее чем за 20 минут доллар потерял почти 70 копеек, упав с 65,62 руб. до 64,94 рубля. Одновременно курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с 8 августа.

Однако позднее выяснилось, что цитата помощника Трампа искажена. На самом деле Болтон заявил, что окончательное решение еще не принято.