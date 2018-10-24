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Экономика

Курс рубля резко укрепился из-за некорректной цитаты Болтона

19:16, 24.10.2018 1
Курс рубля резко укрепился из-за некорректной цитаты Болтона
Фото: kremlin.ru

В среду курс рубля по отношению к доллару и евро резко вырос из-за некорректной цитаты помощника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

Как пишет The Bell, некоторые СМИ изначально не совсем точно привели цитату Болтона. В ней он якобы сказал, что США не рассматривают новые санкции против России.

В итоге рубль начал резко укрепляться около 14.40. Менее чем за 20 минут доллар потерял почти 70 копеек, упав с 65,62 руб. до 64,94 рубля. Одновременно курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с 8 августа.

Однако позднее выяснилось, что цитата помощника Трампа искажена. На самом деле Болтон заявил, что окончательное решение еще не принято.

ЭкономикаФинансы
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:25
    Почему нельзя порвать все отношения с америкой, нафиг они вообще нужны
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