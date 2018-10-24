Эксперт спрогнозировал рост курса доллара на сегодня до 65,9 рубля

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в пределах 65,4—65,9 рубля. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.



По его словам, рубль пока держится достаточно уверенно на фоне продолжающегося налогового периода, хотя и потерял накануне 0,4%, опустившись к уровню 65,51.

Отмечается, что в целом картина на рынках начинает ухудшаться — нефть падает ниже 77 долларов за баррель (уровни августа) на заявлениях Саудовской Аравии о готовности заместить Иранскую нефть, а также продолжающегося роста запасов в США.

Среди событий, которые могут повлиять на курс, сегодня станет размещение ОФЗ на сумму 20 млрд рублей. Так, слабые результаты аукциона могут спровоцировать распродажи в ОФЗ и дальнейшее ослабление рубля.

Накануне эксперт прогнозировал курс доллара к рублю в пределах 65 —65,55 рубля.



Тем временем, эксперты РАНХиГС и Института Гайдара заявили, что ожидаемое падение цен на нефть может привести к ослаблению рубля до уровня 80—90 рублей за доллар.