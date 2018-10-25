Татарстан может получить премию «Сделано в России»

Татарстан выдвинут на премию журнала «Сноб» «Сделано в России — 2018». Республика представлена в номинации «Большая страна» за развитие общественных пространств в Татарстане.



«Кроме нас, там есть и другие потрясающие региональные проекты, но Программа развития общественных пространств Татарстана безусловно самая масштабная», — написала на своей странице в Instagram помощник президента РТ по паркам и скверам Наталья Фишман.

Ранее сообщалось, что Казань лоббирует увеличение в шесть раз заложенных в проект бюджета Татарстана расходов на содержание городских парков и скверов. В настоящее время в проект бюджета на 2019 года заложено 80 млн рублей, но город рассчитывает получить около 450 млн рублей.