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Татарстан может получить премию «Сделано в России»

10:48, 25.10.2018
Татарстан может получить премию «Сделано в России»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан выдвинут на премию журнала «Сноб» «Сделано в России — 2018». Республика представлена в номинации «Большая страна» за развитие общественных пространств в Татарстане.

«Кроме нас, там есть и другие потрясающие региональные проекты, но Программа развития общественных пространств Татарстана безусловно самая масштабная», — написала на своей странице в Instagram помощник президента РТ по паркам и скверам Наталья Фишман.

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Публикация от Natalia Fishman (@nataliafishman) 24 Окт 2018 в 9:52 PDT

Ранее сообщалось, что Казань лоббирует увеличение в шесть раз заложенных в проект бюджета Татарстана расходов на содержание городских парков и скверов. В настоящее время в проект бюджета на 2019 года заложено 80 млн рублей, но город рассчитывает получить около 450 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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