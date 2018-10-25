Татарстан может получить премию «Сделано в России»
Татарстан выдвинут на премию журнала «Сноб» «Сделано в России — 2018». Республика представлена в номинации «Большая страна» за развитие общественных пространств в Татарстане.
«Кроме нас, там есть и другие потрясающие региональные проекты, но Программа развития общественных пространств Татарстана безусловно самая масштабная», — написала на своей странице в Instagram помощник президента РТ по паркам и скверам Наталья Фишман.
Публикация от Natalia Fishman (@nataliafishman) 24 Окт 2018 в 9:52 PDT<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее сообщалось, что Казань лоббирует увеличение в шесть раз заложенных в проект бюджета Татарстана расходов на содержание городских парков и скверов. В настоящее время в проект бюджета на 2019 года заложено 80 млн рублей, но город рассчитывает получить около 450 млн рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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