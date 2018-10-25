Предприятия Ижевска задолжали в бюджет города 730 млн рублей по налогам и аренде

Ижевские предприятия задолжали бюджету города 730 млн рублей, из которых 322 млн — долги по налогам, 408 млн — арендные платежи. Данные привел глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

По словам градоначальника, дефицит горбюджета составляет 325 млн рублей, поэтому основная задача мэрии — это «пополнение муниципального бюджета, его сбалансированность».

«Эти должники почему-то считают, что могут жить за счет бюджетных средств. В этой ситуации необходимо активизировать работу с неплательщиками, в постоянном режиме отслеживать динамику погашения дебиторской задолженности, осуществлять межведомственное взаимодействие с надзорными органами», — отметил Бекмеметьев.

Среди арендаторов-должников — ООО «Ува-молоко», ООО «Центр-эстейт», ПАО «Газпром Спецгазавтотранс», ПОУ «Ижевская автомобильная школа общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России».

Напомним, в Орске может встать транспорт из-за долгов «Орскгортранса» на 31,5 млн рублей.