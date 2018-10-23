В Орске может встать транспорт из-за долгов «Орскгортранса» на 31,5 млн рублей

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» грозится полностью ограничить электроснабжение предприятия «Орскгортранс». Это может привести к остановке трамваев в Орске.

На сегодня задолженность предприятия составляет 31 млн 438 тыс. рублей, передает «Урал56.ру».

«Последнюю оплату за электроэнергию МУП «Орскгортранс» производил 23 августа», — рассказала директор по продажам Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Вербина.

По ее словам, на 25 октября транспортное предприятие поставлено на полное ограничение энергоснабжения, в том числе тяговых подстанций, что повлечет за собой остановку транспорта.

Главный инженер «Орскгортранса» Сергей Бобылев рассказал, что подобные предупреждения от энергетиков поступают ежемесячно. По его словам, проблема решается «на уровне администрации города».

Сегодня в администрации Орска пройдет совещание по поводу возможной остановки транспорта.

Отмечается, что недавно проезд в муниципальном транспорте Орска подорожал до 17 рублей. Такое решение приняли депутаты горсовета в связи с тем, что расходы МУП «Орскгортранс» превышают доходы.