США допустили начало войны с Китаем

Американский генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками в Европе заявил на Варшавском форуме по безопасности, что вероятность начала войны с Китаем через 15 лет очень высока.



«Соединенным Штатам нужна очень прочная европейская опора. Я считаю, что через 15 лет, это не является неизбежным, но существует очень большая вероятность, что США будут в состоянии войны с Китаем», — приводит «РИА Новости» слова Ходжеса.

Военный призвал Европу уделять больше внимания собственной обороне, потому что США необходимо сосредоточиться на Тихоокеанском регионе и «китайской угрозе».

Ранее президент США заявил, что страна будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений.



Американский лидер пояснил, что речь идет о Китае и России, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках ДРСМД.