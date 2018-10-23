Трамп пообещал России и Китаю наращивать ядерный потенциал США

Президент США заявил, что страна будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений.



«У нас гораздо больше денег, чем у кого бы то ни было. Мы будем создавать это (оружие), пока они не придут в себя. Когда они придут в себя, мы будем благоразумны и остановимся. И не только остановимся, но и уменьшим количество» — цитирует Трампа ТАСС.



Американский лидер пояснил, что речь идет о Китае и России, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках ДРСМД.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал слова Трампа о выходе из ДРСМД шантажом.