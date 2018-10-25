В МВД предложили оснастить все оружие датчиками слежения

В НПО МВД России «Специальная техника и связь» (СТиС) предлагают оснастить все огнестрельное оружие в РФ специальными датчиками слежения, чтобы эффективнее бороться с ЧП наподобие инцидента в колледже Керчи.



«Есть аналоги, мы проводили теоретический анализ и методом сопоставления с уже функционирующими системами сделали вывод о возможности внедрения спутниковой навигации в контроль перемещения, применения легального оружия», — цитирует «РИА Новости» старшего научного сотрудника отдела испытаний центра технического регулирования и каталогизации СТиС министерства Андрея Цуканова.

По его словам, схожий принцип применяется в автомобилях, которые передают сигнал SOS при срабатывании датчиков удара, а также при проведении непрерывного надзора за подозреваемыми и обвиняемыми, которые находятся под домашним арестом.

Согласно предложению, на стационарный пульт контроля (например, при вневедомственной охране) будет поступать совокупность цифровых сигналов (маячков), оператор сможет отслеживать перемещение оружия с того момента, как владелец достанет его из сейфа.

Ранее Росгвардия предложила ужесточить правила перевозки оружия.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж в Керчи. Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек.