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Происшествия

В Сочи ливень затопил несколько районов города

12:34, 16.09.2018
В Сочи ливень затопил несколько районов города
Фото: скриншот видео vk.com

В Сочи из-за ливня оказались подтопленными несколько районов города.

Накануне в поселке Наджиго Лазаревского района Сочи выпало 49 мм осадков, в результате чего поднялся уровень воды в реке Макопсе. Потоки воды затопили улицы поселка Кудепсты.

В соцсетях жители также сообщают о затопленных улицах Центрального района Сочи.

По информации спасательного отряда «Кубань — Спас», из-за ливня подтопленными оказалось несколько районов в Адлерском и Лазаревском районах Сочи, передает «Интерфакс».

«В городе-курорте ЧС нет, пострадавших — нет», — заявили агентству в городской администрации.

Напомним, что в декабре 2016 года в Сочи огромные волны затопили первые этажи прибрежных гостиниц.

Происшествия
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