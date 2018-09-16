В Сочи ливень затопил несколько районов города

В Сочи из-за ливня оказались подтопленными несколько районов города.

Накануне в поселке Наджиго Лазаревского района Сочи выпало 49 мм осадков, в результате чего поднялся уровень воды в реке Макопсе. Потоки воды затопили улицы поселка Кудепсты.

В соцсетях жители также сообщают о затопленных улицах Центрального района Сочи.



По информации спасательного отряда «Кубань — Спас», из-за ливня подтопленными оказалось несколько районов в Адлерском и Лазаревском районах Сочи, передает «Интерфакс».

«В городе-курорте ЧС нет, пострадавших — нет», — заявили агентству в городской администрации.

Напомним, что в декабре 2016 года в Сочи огромные волны затопили первые этажи прибрежных гостиниц.