В Сочи ливень затопил несколько районов города
В Сочи из-за ливня оказались подтопленными несколько районов города.
Накануне в поселке Наджиго Лазаревского района Сочи выпало 49 мм осадков, в результате чего поднялся уровень воды в реке Макопсе. Потоки воды затопили улицы поселка Кудепсты.
В соцсетях жители также сообщают о затопленных улицах Центрального района Сочи.
По информации спасательного отряда «Кубань — Спас», из-за ливня подтопленными оказалось несколько районов в Адлерском и Лазаревском районах Сочи, передает «Интерфакс».
«В городе-курорте ЧС нет, пострадавших — нет», — заявили агентству в городской администрации.
Напомним, что в декабре 2016 года в Сочи огромные волны затопили первые этажи прибрежных гостиниц.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым