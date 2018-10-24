Эвакуация ТЦ «Парк Хаус» в Казани произошла из-за тлеющей в урне бумаги

Фото: очевидцы

Эвакуация из здания ТЦ «Парк Хаус» в Казани произошла из-за тлеющей в урне бумаги. Об этом «Реальному времени» сообщили в в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о сработке пожарной сигнализации торгового центра поступило в 20.10 по московскому времени. По прибытию пожарно-спасательного подразделения установлено, что в туалетной комнате в урне происходило тление бумаги. Администрацией объекта тление ликвидировано подручными средствами.

Благодаря действиям руководства ТЦ из здания были эвакуированы около 300 человек. Причина происшествия устанавливается. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее об эвакуации казанского ТЦ «Парк Хаус» сообщили очевидцы.

Напомним, что это не первая за последнее время эвакуация ТЦ «Парк Хаус». Предыдущая произошла 20 октября. Тогда в МЧС сообщили, что сработала пожарная сигнализация. При этом никаких угрожающих здоровью и жизни людей происшествий на территории ТЦ не произошло.