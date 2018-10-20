В Казани эвакуировали ТЦ «Парк Хаус»

Сегодня днем в торговом центре «Парк Хаус» произошла эвакуация. Об этом сообщили «Реальному времени» очевидцы происшествия.

По громкоговорителю посетителям было объявлено о том, что возникла «внештатная ситуация». После этого покупатели и сотрудники ТЦ направились к выходу.



В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. В торговом центре на звонок корреспондента «Реального времени» не ответили.

Напомним, что в марте этого года в торговых центрах Казани состоялись учебные эвакуации в связи с трагедией в кемеровском ТЦ, которая унесла жизни 64 человек. В «Парк Хаусе» тогда проверка системы оповещения проводилась по инициативе администрации торгового объекта.