Путин создал в МВД управление международного сотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового управления международного сотрудничества в Министерстве внутренних дел.
«Внести в структуру центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ изменение, дополнив ее пунктом 27 следующего содержания: управление международного сотрудничества», — говорится в документе.
Также в перечень должностей высшего начальствующего состава в органах внутренних дел РФ вносится новая должность — начальник управления международного сотрудничества МВД.ОбществоВласть
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