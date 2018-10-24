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Путин создал в МВД управление международного сотрудничества

18:18, 24.10.2018
Путин создал в МВД управление международного сотрудничества
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового управления международного сотрудничества в Министерстве внутренних дел.

«Внести в структуру центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ изменение, дополнив ее пунктом 27 следующего содержания: управление международного сотрудничества», — говорится в документе.

Также в перечень должностей высшего начальствующего состава в органах внутренних дел РФ вносится новая должность — начальник управления международного сотрудничества МВД.

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