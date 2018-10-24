Вслед за Клинтонами и Обамой бомбы отправили в Белый дом и CNN
Сотрудники спецслужб перехватили посылку с бомбой, отправленную в Белый дом.
Отмечается, что данное взрывное устройство похоже на те, которые ранее получили Билл и Хиллари Клинтон, а также Барак Обама.
По данным компании CNN, которая также получила посылку с бомбой, взрывное устройство является недоделанным, но при этом рабочим. Оно представляет собой самодельную бомбу из железной трубки со взрывчаткой.Происшествия
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