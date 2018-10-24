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Происшествия

Вслед за Клинтонами и Обамой бомбы отправили в Белый дом и CNN

17:57, 24.10.2018
Вслед за Клинтонами и Обамой бомбы отправили в Белый дом и CNN
Фото: pixabay.com

Сотрудники спецслужб перехватили посылку с бомбой, отправленную в Белый дом.

Отмечается, что данное взрывное устройство похоже на те, которые ранее получили Билл и Хиллари Клинтон, а также Барак Обама.

По данным компании CNN, которая также получила посылку с бомбой, взрывное устройство является недоделанным, но при этом рабочим. Оно представляет собой самодельную бомбу из железной трубки со взрывчаткой.

Происшествия
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