МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Татарстане 25 октября

МЧС РТ опубликовало предупреждение о сильном дожде и ветре с 0.00 до 21.00 25 октября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», завтра ночью, днем и вечером на территории Татарстана и Казани местами ожидаются сильный южный ветер порывами 15—20 м/с и сильный дождь.

Напомним, что сегодня, 24 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь.