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МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Татарстане 25 октября

17:36, 24.10.2018
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Татарстане 25 октября
Фото: pixabay.com

МЧС РТ опубликовало предупреждение о сильном дожде и ветре с 0.00 до 21.00 25 октября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», завтра ночью, днем и вечером на территории Татарстана и Казани местами ожидаются сильный южный ветер порывами 15—20 м/с и сильный дождь.

Напомним, что сегодня, 24 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь.

Общество Татарстан
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