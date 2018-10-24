МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Татарстане 25 октября
МЧС РТ опубликовало предупреждение о сильном дожде и ветре с 0.00 до 21.00 25 октября.
По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», завтра ночью, днем и вечером на территории Татарстана и Казани местами ожидаются сильный южный ветер порывами 15—20 м/с и сильный дождь.
Напомним, что сегодня, 24 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь.Общество Татарстан
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