В Татарстане ожидается дождь и до +12°С
Сегодня, 24 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, днем местами небольшой.
Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью местами сильный, порывами до 16 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью по республике от +2°С до +7°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +7°С до +12°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани днем ожидается от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +9°С до +11°С.Общество Татарстан
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