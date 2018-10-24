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В Татарстане ожидается дождь и до +12°С

04:36, 24.10.2018
В Татарстане ожидается дождь и до +12°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 24 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, днем местами небольшой.

Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью местами сильный, порывами до 16 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +2°С до +7°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +7°С до +12°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +9°С до +11°С.

Общество Татарстан
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