«Лада» в упорном матче обыграла казанский «Барс»

Тольяттинская «Лада» в домашнем матче чемпионата ВХЛ в упорной борьбе обыграла казанский «Барс» — 2:1.

Анатолий Емелин, главный тренер «Лады», в целом остался доволен результатом:



— «Барс» — хорошая, быстрая команда. Мы два периода играли спокойно, неплохо, но, к сожалению, в третьем опять начались удаления, появился сумбур. А в остальном ребята — молодцы. Всех с победой! — сказал наставник волжан.

Главный тренер «Барса» Айрат Кадейкин рассказал о причинах поражения:

— Начали где-то робко. Моменты создавали, в третьем периоде были моменты забить, одну шайбу забили. В каждой игре есть моменты, чтобы забить, но, к сожалению, забили только одну. К ребятам претензий нет ни по характеру, ни по самоотдаче. Противник мастеровитый, воспользовался нашими ошибками, — резюмировал тренер.





