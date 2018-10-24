Бречалов: главы муниципалитетов будут нести персональную ответственность при невыполнении программы ФКГС

Главы муниципалитетов в Удмуртии будут нести персональную ответственность за реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В случае проблем с выполнением им предложат искать себе другую работу.

Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам совещания с участием заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса.

«Для того чтобы на следующий год у нас не было режима «подвига», в котором мы даже сейчас находимся, конечно, мы проведем детальную работу над ошибками. У нас нет причин, для того чтобы мы не выполнили в сроки все процедуры. Главное, что изменится — личная ответственность глав районов и городов. Мы договоримся с коллегами, что если не выполнил — заявление и иди занимайся чем-то другим», — прокомментировал Бречалов.

Он отметил, что запуск конкурсных процедур и начало работ по благоустройству общественных пространств и дворов в этом году происходили с задержками. При этом в 2017 году, когда программы реализовывались впервые, таких проблем не возникало.

«В 2018 году деньги по субъектам были понятны заранее. Не позднее апреля должны быть объявлены торги, действительно по ряду субъектов получили ситуацию, торги объявляются летом. Три месяца чем занимаются? Никаких оснований для срывов не существует», — высказался по этому поводу в ходе совещания Андрей Чибис.

В 2019 году в Удмуртии планируется благоустроить 191 двор и 93 общественных пространства.