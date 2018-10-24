Наставник «НН» Зоран Лукич: «Наша игра сегодня развалилась»

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили «Мурсии» из Испании в поединке Лиги чемпионов — 51:72.



Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал исход поединка:



— Если бы кто-то перед началом этого матча сказал, что мы пропустим 72 очка, я бы, не задумываясь, согласился, но, к сожалению, нас сегодня преследовали проблемы с атакой. У Вани Стребкова многое не получалось, но он на данный момент не здоровый игрок и находится в таком состоянии уже месяц. Он сделал все что мог на площадке, и никто не может предъявлять ему претензии!

Кроме того, мы остались без Владимира Драгичевича. На прошлой игре в Минске он получил перелом пальца и выбыл на четыре-пять недель. Это такая травма, что если мы попробуем выпустить его сейчас, то можем усугубить ее, и тогда он пропустит сезон.

Если вы заметили, то большую часть матча мы провели без основного разыгрывающего Кендрика Перри, почувствовавшего боль в ребрах. Нам еще только предстоит узнать, что с ним произошло, но самочувствие у него было плохое.

Наша игра сегодня развалилась. Но у меня нет ни одной претензии к команде.

Сейчас нам нужно понять, какой состав сможет выйти на матч против «Локомотива», — сказал наставник.