ТАИФ и Bio-on заключили соглашение о строительстве первого в России завода по выпуску биопластика

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Сегодня в Москве в рамках двусторонних российско-итальянских встреч в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте АО «ТАИФ» и итальянская компания Bio-on S.p.A подписали соглашение о совместной реализации проекта по производству биопластика. Благодаря соглашению в Республике Татарстан будет построен первый завод по производству биопластика — полигидроксиалканоата (ПГА), получаемого на основе побочного продукта производства сахара из сахарной свеклы. Первоначальная производственная мощность завода — 10 тысяч тонн в год, в планах — расширение мощностей до 20 тысяч тонн. Стоимость проекта оценивается примерно в 90 млн евро.

«Соглашение является для нас важной вехой, — отметил президент и главный исполнительный директор компании Bio-on Марко Асторри. — Это результат долгой работы и сложных переговоров, которые были начаты в 2017 году. Подписание первого контракта с престижной промышленной группой, которая является лидером в отрасли производства пластмасс, подтверждает большую ценность нашей технологии и обеспечивает дальнейшее упрочнение позиций биопластика на рынке, который на сегодняшний день является единственной реальной альтернативой для решения возникшей экологической проблемы, вызванной традиционными пластиками».

Планируется, что биопластик будет использоваться как в традиционных областях, так и в передовых высокоэффективных сегментах рынка.

«Мы довольны полученным результатом, — заявил Витторио Фолла, генеральный директор Bio-on, который участвовал в переговорах с АО «ТАИФ». — Он позволяет закрепить успех нашей технологии на международных рынках и в продолжение нашей деятельности по лицензированию, начатой в 2015 году, стимулирует создание новых производственных мощностей, способных удовлетворять растущие потребности на ПГА-продукты в различных сегментах рынка».

«Для нас важно начать благородный путь в области «зеленой» химии, — добавил генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. — Мы считаем, что биоразлагаемые полимеры могут эффективно способствовать постепенному снижению загрязнения окружающей среды. В краткосрочной перспективе биополимеры не могут полностью заменить традиционные полимеры из-за объемов выработки, но мы считаем, что введение «зеленых», то есть экологически безопасных, производств в высокоэффективных сегментах рынка может способствовать созданию новых возможностей в секторе производства пластмасс».