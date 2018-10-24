Новости спорта

13:58 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Алексей Еськов будет судить матч «Урал» — «Уфа»

13:29, 24.10.2018
Алексей Еськов будет судить матч «Урал» — «Уфа»
Фото: premierliga.ru

Назначены судейские бригады на матчи 12-го тура чемпионата РПЛ.

Встречу в Екатеринбурге 27 октября между «Уралом» и «Уфой» обслужит следующая команда: главный арбитр — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Артур Федоров (Петрозаводск); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

При Еськове ФК «Уфа» еще ни разу не играл вничью. Последние три матча при судействе Алексея Еськова «Уфа» проиграла пермскому «Амкару» (0:1), казанскому «Рубину» (2:3) и грозненскому «Ахмату» (1:2).

Уфимцы находятся на 14-м месте, набрав 10 очков.

СпортФутбол Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты