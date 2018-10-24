Алексей Еськов будет судить матч «Урал» — «Уфа»
Назначены судейские бригады на матчи 12-го тура чемпионата РПЛ.
Встречу в Екатеринбурге 27 октября между «Уралом» и «Уфой» обслужит следующая команда: главный арбитр — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Артур Федоров (Петрозаводск); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
При Еськове ФК «Уфа» еще ни разу не играл вничью. Последние три матча при судействе Алексея Еськова «Уфа» проиграла пермскому «Амкару» (0:1), казанскому «Рубину» (2:3) и грозненскому «Ахмату» (1:2).
Уфимцы находятся на 14-м месте, набрав 10 очков.
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