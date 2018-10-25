Средний размер потребительского кредита в Татарстане вырос на 44%

Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в III квартале 2018 года в Татарстане составил 156,2 тыс. рублей, что на 44,1% выше показателей аналогичного периода 2017 года (108,3 тыс. рублей).

По данным НБКИ, в среднем по России данный показатель составил 184,1 тыс. рублей, он по сравнению с III кварталом 2017 года увеличился на 34,4% или на 47,0 тыс. рублей (в III квартале 2017 года — 137,1 тыс. рублей).

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, банки предоставляют заемщикам потребительские кредиты более избирательно, прежде всего людям наиболее экономически активного возраста, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более дорогих товаров и услуг.