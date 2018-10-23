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Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 65,6 рубля

09:50, 23.10.2018
Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 65,6 рубля
Фото: pixabay.com

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в пределах 65,00—65,55 рубля. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

Он отметил, что в отсутствие санкционных риторик волатильность на российском рынке снижена. Кроме того, сегодня ожидаются недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).

По словам Кочергина, нестабильная ситуация наблюдается на китайском рынке из-за заявлений президента США Дональда Трампа.

Накануне эксперт прогнозировал курс доллара к рублю в пределах 64,75—66,50 рубля. Отмечалось, что российский рынок находится в ожидании комментариев представителей властей США относительно возможности введения санкций.

ЭкономикаФинансы
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