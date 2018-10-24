Банки Китая не хотят обслуживать россиян из-за санкций США — СМИ

Китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний. Об этом заявили российские представители во время заседания подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере России и Китая.



Трудности возникают даже у тех юрлиц и физлиц, которых санкции не коснулись, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Впервые о подобных сложностях в 2014 году заявил руководитель Сбербанка Герман Греф, их существование в 2015 году подтверждал первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. Ситуация усугубилась из-за «накопления информации о санкциях», утверждает московский представитель одного из крупнейших китайских госбанков.

Отмечается, что банки Китая из первой четверки совершают до 90% своих зарубежных операций с американскими и европейскими контрагентами, тогда как на РФ приходится лишь несколько процентов.



Представители Народного банка Китая (аналог ЦБ РФ без надзорных функций) выразили только готовность продолжать передавать коммерческим банкам КНР информацию «о характере действующих санкционных ограничений».

Ранее сообщалось, что американский сенатор Рэнд Пол намерен добиться отмены антироссийских санкций и начать выгодное сотрудничество с Москвой.