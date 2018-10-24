Американский сенатор намерен добиться отмены санкций против России — СМИ
Американский сенатор, член Республиканской партии Рэнд Пол намерен убедить своих коллег в сенате отменить антироссийские санкции и начать выгодное сотрудничество с Москвой.
По информации Bloomberg, для достижения этой цели Пол 28 августа проводил встречу с послом США в России Джоном Хантсманом. На ней он заявил дипломату, что в вопросе санкций против Москвы его коллеги «подвержены истерии».
Рэнд Пол считает, что «Хантсман является самым подходящим дипломатом для того, чтобы предоставить сенату детальную информацию об отношениях с Россией».
Кроме того, сенатор надеется убедить своих сопартийцев встретиться с российскими парламентариями, а также пытается повлиять на президента Дональда Трампа.
Ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), а также пообещал России и Китаю наращивать ядерный потенциал страны.ОбществоВласть
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