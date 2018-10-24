«Ак Таш» приступил к завершению долгостроя ЖК «Молодежный»

Фото: Василя Ширшова

Компания «Ак Таш» приступила к строительным работам в 1-м доме ЖК «Молодежный» на условиях бесплатного выделения одного из компенсационных участков ФПД. Строить проблемный объект начинали в 2013 году, но через два года стройка встала. Летом прошлого года компанию «СК Строй» пригласили разморозить объект, подрядчик выполнил работы по закрытию контура и монтажу сетей. Месяц назад в долгострой зашел «Ак Таш». Сегодня на стройке прошло техническое совещание. Как пояснил замглавы исполкома Азат Нигматзянов, если наружные работы в доме удастся завершить до конца года, объект могут сдать уже в мае следующего.

Следом прошло совещание на 2-м доме комплекса. Как удалось выяснить «Реальному времени», в настоящее время ожидается передача инвесторам нескольких крупных земельных участков, о которых ранее заявляли в Кабмине, — это земельный участок в Аракчино, 33-й военный городок в Приволжском районе, федеральные и муниципальные участки в Набережных Челнах, на очереди — федеральный участок по ул. Губкина в Казани. Какой из них будет передан для завершения долгостроев «Молодежного» — пока остается неизвестным.