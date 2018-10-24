На дне Черного моря нашли древнейший на планете неповрежденный корабль

Ученые из Великобритании обнаружили в Черном море самый древний на планете неповрежденный корабль. Он пролежал на дне более 2,4 тыс. лет.



Торговое судно длиной 23 метра было найдено с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата в 50 милях от побережья Болгарии, сообщает The Times.

Исследователи отмечают, что корабль похож на судно, «изображенное на известной экспертам древнегреческой вазе Siren Vase, хранящейся в Британском музее».

Отмечается, что корабль сохранился в хорошем виде из-за того, что на глубине ниже 200 метров в Черном море почти отсутствует кислород.