В Самарской области установили прожиточный минимум для пенсионеров в 8,4 тысячи рублей

В Самарской области в ходе 31-го заседания губернской думы депутаты приняли закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2019 год». Он составит 8 413 рублей.



Во время голосования за законопроект некоторые депутаты возмутились величиной прожиточного минимума. «Кто проживет на эти деньги?», — поинтересовался представитель КПРФ Геннадий Говорков.



Лидер фракции ЛПДР Александр Степанов, в свою очередь, отметил, что партия против такой суммы и стал единственным депутатом, который проголосовал против закона. Еще три участника воздержались, однако большинством голосов закон был принят, передает корреспондент «Реального времени».

Отметим, что в среднем по России величина прожиточного минимума пенсионера превышает показатель, установленный в Самарской области, и составляет 8 864 рублей.

В Татарстане величина прожиточного минимума для пенсионеров в 2019 году составит 8,2 тыс. рублей.