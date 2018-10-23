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В Самарской области установили прожиточный минимум для пенсионеров в 8,4 тысячи рублей

21:59, 23.10.2018
В Самарской области установили прожиточный минимум для пенсионеров в 8,4 тысячи рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Самарской области в ходе 31-го заседания губернской думы депутаты приняли закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2019 год». Он составит 8 413 рублей.

Во время голосования за законопроект некоторые депутаты возмутились величиной прожиточного минимума. «Кто проживет на эти деньги?», — поинтересовался представитель КПРФ Геннадий Говорков.

Лидер фракции ЛПДР Александр Степанов, в свою очередь, отметил, что партия против такой суммы и стал единственным депутатом, который проголосовал против закона. Еще три участника воздержались, однако большинством голосов закон был принят, передает корреспондент «Реального времени».

Отметим, что в среднем по России величина прожиточного минимума пенсионера превышает показатель, установленный в Самарской области, и составляет 8 864 рублей.

В Татарстане величина прожиточного минимума для пенсионеров в 2019 году составит 8,2 тыс. рублей.

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