ЦИК может проверить законность агитационной кампании «Народный глава» в Хакасии

Член Центральной избирательной комиссии Евгений Колюшин заявил, что комиссия может рассмотреть агитационную кампанию «Народный глава» в Хакасии, как попытку сорвать законные выборы губернатора республики.

По его словам, законность агитации против единственного кандидата – представителя КПРФ Валентина Коновалова – проверит специальная комиссия ЦИК, передает "Политика Сегодня".

Движение «Народный глава» возникло за две недели до финального этапа губернаторских выборах. Его представители выступают против безальтернативных выборов, поэтому предложат гражданам придти на участки и поставить отметку против единственного кандидата.



В региональном отделении «Единой России» изданию сообщили, что партия напрямую не участвует в движении «Народный глава».



Ранее стало известно, что выборы губернатора Хакасии с единственным кандидатом — представителем КПРФ Валентином Коноваловым состоятся 11 ноября. Сейчас временно исполняющим обязанности главы региона является Михаил Развожаев.