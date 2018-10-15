Выборы губернатора Хакасии с единственным кандидатом будут назначены на 11 ноября
Представитель «Партии роста» Александр Мяхар снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии. В связи с этим второй тур выборов главы региона должен быть назначен на 11 ноября.
«Тогда выборы будут назначены не позднее чем через две недели, но поскольку это попадает на 4 ноября, а проводить выборы в праздничные дни закон не разрешает, то, соответственно, выборы будут на 11 ноября назначены по одной кандидатуре Коновалова», — сообщил член Центризбиркома России Евгений Шевченко.
По его словам, в бюллетенях будет одна фамилия кандидата от КПРФ Влантина Коновалова и два варианта голосования — за и против, пишет ТАСС.
Ранее о том, что выборы главы Хакасии могут пройти с единственным кандидатом от КПРФ — СМИ.
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