Выборы губернатора Хакасии с единственным кандидатом будут назначены на 11 ноября

Представитель «Партии роста» Александр Мяхар снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии. В связи с этим второй тур выборов главы региона должен быть назначен на 11 ноября.

«Тогда выборы будут назначены не позднее чем через две недели, но поскольку это попадает на 4 ноября, а проводить выборы в праздничные дни закон не разрешает, то, соответственно, выборы будут на 11 ноября назначены по одной кандидатуре Коновалова», — сообщил член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

По его словам, в бюллетенях будет одна фамилия кандидата от КПРФ Влантина Коновалова и два варианта голосования — за и против, пишет ТАСС.

Ранее о том, что выборы главы Хакасии могут пройти с единственным кандидатом от КПРФ — СМИ.

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Михаила Развожаева.