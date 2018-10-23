«Толпар» взял реванш у «Снежных Барсов»

Уфимский «Толпар» в Астане провел свой второй выездной матч против «Снежных барсов» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/2019. Напомним, в первой встрече победили хозяева — 4:2.

«В стартовом периоде подопечные Алика Гареева с ходу завладели инициативой и вскоре, благодаря своим стараниям, заработали численное преимущество. Забить в большинстве не удалось. Но после хозяева игру выровняли. Тем не менее «толпаровцы» были чуть активнее соперника, за что и были вознаграждены незадолго до перерыва. После броска от синей линии Николай Сытый классно сработал на подборе и с неудобной руки неотразимо бросил под перекладину — 1:0», — сообщает пресс-служба уфимской команды.

Этот счет сохранился до конца поединка, на последних секундах Алексей Пустозеров отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный результат — 2:0.

