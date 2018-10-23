Ветераны «Крыльев Советов» опробуют новое футбольное поле

В воскресенье, 28 октября, состоится официальное открытие обновленного основного поля на стадионе «Металлург». Сборная ветеранов сборной России сыграет на нем с командой ветеранов футбольного клуба «Крылья Советов».

Как сообщает пресс-служба самарских «Крыльев Советов», на новое искусственное поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+. За сборную России сыграют такие известные игроки, как: Александр Мирзоян, Сергей Горлукович, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Кузнецов, Сергей Кирьяков, Юрий Ковтун, Валерий Шмаров, Эрик Яхимович, Александр Шмарко, Эдуард Маркаров, Дмитрий Ананко, Олег Корнаухов, Валерий Кечинов, Альберт Осколков и Александр Филимонов.